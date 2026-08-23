Тәжікстандағы қазақстандықтар сайлауда дауыс беріп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның Тәжікстандағы елшілігінде Құрылтай сайлауына дауыс беру жүріп жатыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Душанбедегі меншікті тілшісі.
№ 436 учаскелік комиссияның төрағасы Айдар Шалбаевтың мәліметінше, дипломатиялық өкілдік барлық қажетті ұйымдастыру жұмыстарын өткізді. Сайлау учаскесінің тізіміне Тәжікстанда тұрақты және уақытша тұратын 111-ден астам қазақстандық енгізілген.
Комиссия мүшелері дауыс беру процесіне қатысып, сайлаушыларға қажетті кеңес айтып жатыр. Қонақтар үшін ұлттық тағамдардан тұратын дастархан жайылған.
Душанбеде бірнеше жыл жұмыс істеп келе жатқан Қазақстан азаматы Ербол Жайлауов Kazinform агенттігіне берген сұхбатында қазіргі сайлау кезеңін және саяси партиялардың қызметін қызығушылықпен бақылап отырғанын атап өтті.
— Маған сайлаудың жаңа форматы ұнады, кандидаттар өте қызықты әрі жарқын, ал партиялардың бағдарламалары тамаша және сындарлы. Жаңалыққа, оң өзгерістерге деген үміт және балаларымның болашағына деген сенім мені бүгін келіп, азаматтық борышымды орындауға итермеледі, — деді Ербол Жайлауов.
Данияр Әлханов пен оның зайыбы Тәжікстанға туристік мақсатпен келді және ел үшін маңызды бұл оқиғаны жіберіп алмауды шешті.
— Мен белсенді өмір салтын ұстанамын және елдің қоғамдық-саяси өміріне үнемі қатысып келемін. Бұл сайлау — Қазақстанның институционалдық жаңғыртылуының маңызды қадамы. Бүгін мен дауыс беруге зайыбыммен бірге келдім. Әрбір қазақстандықтың, қай жерде болса да өз таңдауын жасау мүмкіндігі болуы маңызды деп санаймын, — деп атап өтті ол.
Дауыс беру жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 20:00–ге дейін жалғасады, содан кейін учаскелік комиссия мүшелері дауыстарды санай бастайды.
Осыған дейін Лондондағы қазақстандықтар қалай дауыс беріп жатқанын жаздық.