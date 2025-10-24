Тәжікстанның Панджакенті «Әлемдік қолөнер қаласы» атанды
АСТАНА. KAZINFORM – Панджакент қаласы сузани кестелегені үшін ресми түрде «Әлемдік қолөнер қаласы» деп танылды, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Тәжікстан СІМ хабарлауынша, құрметті атақ беру туралы шешім 2025 жылдың 21 қазанында қабылданған және елдің бай мәдени мұрасын сақтау мен насихаттаудағы маңызды қадам болды.
Бұл мәртебе көне Панджакент қаласында мұқият сақталған және дамып келе жатқан тәжік қолөнершілерінің тамаша шеберлігін және сузани кестелеудің ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрін мойындайды.
«Әлемдік қолөнер қаласы» атағын ЮНЕСКО-ға қарасты ұйым Дүниежүзілік қолөнер кеңесі (WCC) берді. Кеңес қолөнер дәстүрлерін белсенді түрде сақтайтын және насихаттап жүрген қалаларды атап өтеді.
Бұрын осыған ұқсас атаққа Фес (Марокко), Джайпур (Үндістан) және Чолпон-Ата (Қырғызстан) сияқты бірегей қолөнер дәстүрлері бар қалалар ие болған.
Биыл еліміздің оңтүстік астанасы Global Tourism Forum-ның арнайы жүлдесі — «Туризм инновациялары мен қалалық трансформация үшін арнайы құрмет» марапатына ие болғанын жазған едік.
Наурыз айында Түркістан қолөнершілер қаласы атанған.