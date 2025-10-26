Тәжірибелі жүргізуші: 4 ұл, көп ағаш өсірдім, ендігі арманым — үй салу
АСТАНА. KAZINFORM - Жұмысшы мамандықтар жылы аясында ел дамуына адал қызметімен үлес қосып жүрген еңбек адамдарының қоғамдағы мәртебесіне ерекше назар аударылып жатыр. Өз кәсібіне адал осындай кейіпкерлердің бірі — ҚР Президенті Іс басқармасының Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасының «Автошаруашылығы» ұжымының алтыншы разрядты көлік жүргізушісі Қанат Белдеубаев.
Қанат Белдеубаевтың қызметтік автобуспен әріптестерін тасып жүргеніне 20 жылдан асты. Бір қарағанда аса ауыр көрінбесе де, қызметкерлерді үйден жұмысқа және кері жеткізу, ресми делегация өкілдерін алып жүру көлік тізгіндеген кейіпкерімізге зор жауапкершілік жүктейді.
Жылдар бойы бірге жұмыс істеген әріптестері Қанат мырзаны:
— Швейцариялық сағат секілді сенімді. Сөзі аз, қашан да қол ұшын созуға дайын,- деп бағалап жатады.
Еңбек адамының техникаға деген құмарлығы бала кезден басталған. Ақмола облысында дүниеге келген Қанат Белдеубаев әкесімен бірге көлік жөндеу ісіне атсалысып, жастайынан кеңшардың тракторы мен комбайнын тізгіндеген. Сол себепті де, көлік жүргізуші мамандығын таңдауы кездейсоқ емес, бұл мамандық оның өмірлік ісіне айналды.
2004 жылы 24 жасында ол ҚР Парламенті Шаруашылық басқармасының автокөлік шаруашылығына жүргізуші болып жұмысқа орналасты. Одан бері жиырма жылдан астам уақыт өтті, көп нәрсе өзгерді, жасқа жас қосылды, кәсіби дәреже артты, тек Қанат Белдеубаевтың еңбекқорлығы мен жауапкершілігі ғана өзгерген жоқ.
Қанат мырза күн сайын таңғы бесте тұрып, жер-жерден қызметкерлерді жинап, жұмысқа жеткізсе, қас қарайған шақта әріптестерін аман есен шаңырағына жеткізеді. Ол күнделікті жұмыстан бөлек, ресми делегацияларды қарсы алу және басқа да қызметтік тапсырмаларды асқан жауапкершілікпен әрі тиянақты орындайды.
Қанат Белдеубаев өз ісінің шебері ғана емес, сонымен бірге жас әріптестеріне үлгілі маман, жол көрсетер сенімді серік. Жұмыстағы жылдар бойғы қажырлы еңбегі үшін ол әріптестер арасында сыйлы және басшылықтың зор құрметіне ие.
— Әр ер адам ағаш отырғызып, ұл өсіріп, үй салуы керек. Менің төрт ұлым бар, осы уақытқа дейін аз ағаш отырғызған жоқпын. Ендігі мақсатым үй салу, бұл менің өмірімнің келесі кезеңі болады, – дейді еңбек адамы.
Қанат мырза туған ауылын қанша сағынса да, астанада балаларының жақсы білім алуына, әрі қарай дамуына мүмкіндік көбірек екенін түсінеді.
— Ұлдарым ер жетіп, өз жолдарын тапқан соң, мен де армандарымды жүзеге асырамын. Ал әзірге жұмысымды жалғастыра беремін, – дейді ол.
Қанат Белдеубаевтың өмір жолы өз ісіне адалдықтың, көпке қызмет етудің жарқын мысалы. Жұмысшы мамандықтар жылы осындай еңбек адамдарының мерейін асыру баршамыздың ортақ міндетіміз.