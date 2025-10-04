Тбилисиде жаппай наразылық: құқық қорғаушылар шерушілерге суатқыш қолданған
АСТАНА. KAZINFORM — Тбилисиде, президент сарайының алдында, митингілер үлкен наразылыққа ұласып, демонстранттар мен құқық қорғаушылар арасында қақтығыс болды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Наразылық білдірушілер арнайы күштер қызметкерлеріне петардалар лақтырып, басқалары арнайы жасақтың алдына баррикадалар құрып, оларды өртеп жатыр.
Оған жауап ретінде құқық қорғау органдары суатқыштар қолданып, көпшіліктің шабуылын тежеуге тырысқан.
Жағдай шиеленіскен күйде қалып отыр. Арнайы жасақ президент сарайының ауласына шығарылды, ғимарат қоршауға алынған. Наразылық білдірушілер қоршауларды бұзып өтуге тырысып, үкіметті муниципалды сайлау нәтижелерін бұрмалауда айыптап отыр.
Естеріңізге сала кетейік, бүгін бүкіл ел бойынша муниципалды сайлау өтті. Бұған дейін Грузия премьер-министрі Ираклий Кобахидзе билік партиясы «Грузинская мечта» көпшілік қала мен муниципалитеттерде 70%-дан астам дауыс жинағанын мәлімдеді.
Бұл нәтиже оппозиция мен сайлау процесіне сенбейтін қоғам тарапынан қатаң реакция тудырды.
Ақпарат көздері мен куәгерлердің мәліметтері бойынша, демонстранттар арасында жарақат алғандардың саны артуда. Жақын жерде медициналық бригадалар кезекшілікте тұр. Ішкі істер министрлігі әзірге күш қолдану және суатқыштарды пайдалану туралы ресми мәлімдеме жасамады.