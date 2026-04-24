Тегерандағы ең ірі әуежай халықаралық рейстерді қайта жандандырды
АСТАНА. KAZINFORM – Бұл соғыс аясында әуе қатынасы тоқтатылғаннан бері алғашқы рейстер болады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Таяу Шығыстағы меншікті тілшісі.
Mehr News-тің хабарлауынша, Тегеранда Имам Хомейни Халықаралық әуежай 25 сәуірде Ыстанбұл, Маскат және Бейжіңге жолаушылар рейстерін қайта жандандырады.
Әзірге тек осы бағыттар бойынша рейстерге рұқсат берілді. Бағдар желісін одан әрі кеңейту сұранысқа байланысты кезең-кезеңмен жүзеге асырылады.
Иран билігі бұған дейін төрт кезеңнен тұратын жоспардың бөлігі аясында әуе қатынасын кезең-кезеңімен қалпына келтіретінін жариялаған болатын. Бастапқыда елдің шығыс бөлігіндегі рейстер қайта жанданды, содан кейін Тегеран әуежайын қоса алғанда негізгі әуе тораптары қайта ашылды.
Халықаралық рейстер тоқтатылған кезде әуежай жүк тасымалдарына қызмет көрсетуді жалғастырды, бұл ретте шетелдік әуе компаниялары өз ұшақтарын елден қайтарып алды.
Ұлттық әуе тасымалдаушысы Iran Air ішкі рейстерді қайта жандандыра бастады. Тегеран-Мешхед бағыты бойынша алғашқы рейс 22 сәуірде орындалды, ал келесі рейстер 25 және 26 сәуірге жоспарланған.
Әуе қатынасы 28 ақпанда әскери операциялар басталғаннан кейін үзілді. 8 сәуірден бастап атысты тоқтату режимі күшіне енді, соның аясында Иран көлік инфрақұрылымын біртіндеп қалпына келтіріп жатыр.
Осыған дейін АҚШ өз азаматтарын Ираннан шұғыл түрде кетуге шақырғанын жазған болатынбыз.