Telegram жасанды интеллектіге негізделген жаңа мүмкіндікті іске қосты
АСТАНА. KAZINFORM — Telegram мессенджері 2026 жылғы алғашқы жаңартылған функцияларын ұсынды. Жаңартудағы басты жаңалық — жарияланымдарды жасанды интеллект арқылы қысқаша мазмұндап беру функциясы. Бұл туралы әзірлеушілер компанияның ресми блогында хабарлады, деп жазды 24 kg.
Енді арналардағы ұзақ жазбаларды автоматты түрде қысқаша нұсқада оқуға болады. Пайдаланушылар жасанды интеллект көмегімен жасалған ықшам мәтінге бір сәтте ауыса алады. Әзірлеушілердің айтуынша, бұл мүмкіндік жаңалық контентін жылдам шолуға және оқуға кететін уақытты үнемдеуге арналған.
Қысқаша мазмұн жасау үшін Cocoon платформасына негізделген ашық бастапқы кодты модельдер қолданылады. Компания өкілдері әрбір сұраныс шифрланған түрде өңделетінін атап өтті, бұл пайдаланушылардың дербес деректерінің құпиялығын толық сақтауға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар Telegram iOS жүйесіне арналған қосымшаның интерфейсін Liquid Glass стилінде жаңартуды аяқтады. Apple құрылғыларына тән «сұйық әйнек» эффектілері енді қосымшаның барлық бөлімінде қолданылады. Визуалды әсерлерді энергияны үнемдеу баптаулары арқылы басқаруға болады, бұл жүйеге түсетін жүктемені азайтып, аккумулятор қуатын үнемдеуге көмектеседі.
Айта кетейік, бұған дейін Telegram сыйлық алуға арналған аукциондарын іске қосқан еді.