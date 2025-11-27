KZ
    22:09, 27 Қараша 2025

    Тележурналист Диля Ибрагимова өмірден өтті

    АСТАНА. KAZINFORM — Белгілі тележурналист Диля Ибрагимованың өмірден өтті. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігі хабарлады. 

    Тележурналист Диля Ибрагимова өмірден өтті
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

     Мәдениет және ақпарат министрлігі белгілі тележурналист Диля Ибрагимованың өмірден өтуіне байланысты туған-туыстары мен жақындарына, әріптестеріне көңіл айтты. 

    — Диля Ибрагимова ұзақ жыл бойы «Хабар» және «КТК» телеарналарында спорт жаңалықтарын жүргізіп, қазақстандық спорт журналистикасының ең танымал және сүйікті тұлғаларының бірі болды. 

    Отандық журналистиканың дамуына өзіндік зор үлес қосты. Өзінің кәсіби білімі мен азаматтық ұстанымы арқылы жас буынға үлгі бола білген ардақты жанның жарқын бейнесі туған халқының жадында мәңгі сақталады деп сенеміз. Марқұмның жаны жәннатта, иманы саламат, топырағы торқа болсын, — делінген министрлік хабарламасында.

     

    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
