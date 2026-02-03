09:45, 03 Ақпан 2026 | GMT +5
Темір рудасы төрт жыл бойы заңсыз өндіріліп, шетелге шығарылған
ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM – Қарағанды облысының мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасы қадағалау қызметі барысында пайдалы қазбаларды заңсыз өндіру фактілерін анықтады.
Осы фактілер бойынша Қарағанды облысының арнайы прокурорлары сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалын жүргізді.
Аудан кәсіпорындардың бірі төрт жыл бойы темір рудасын лицензиясыз заңсыз өндіріп, оны шетелге шығарғаны анықталды.
— Салдарынан мемлекетке 2 млрд теңгеден астам шығын келтірілген. Үш күдікті қамауға алынып, 500 млн теңгеден астам мүлікке тыйым салынды, — делінген Қарағанды облысының прокуратурасы хабарламасында.
Қылмыстық іс сотқа жіберілді.
