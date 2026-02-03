KZ
    09:45, 03 Ақпан 2026 | GMT +5

    Темір рудасы төрт жыл бойы заңсыз өндіріліп, шетелге шығарылған

    ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM – Қарағанды облысының мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасы қадағалау қызметі барысында пайдалы қазбаларды заңсыз өндіру фактілерін анықтады. 

    Темір рудасы төрт жыл бойы заңсыз өндіріліп, шетелге шығарылған
    Фото: видеодан алынған скрин

    ​Осы фактілер бойынша Қарағанды облысының арнайы прокурорлары сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалын жүргізді.

    Аудан кәсіпорындардың бірі төрт жыл бойы темір рудасын лицензиясыз заңсыз өндіріп, оны шетелге шығарғаны анықталды.

    — Салдарынан мемлекетке 2 млрд теңгеден астам шығын келтірілген. ​Үш күдікті қамауға алынып, 500 млн теңгеден астам мүлікке тыйым салынды, — делінген Қарағанды облысының прокуратурасы хабарламасында.

    Қылмыстық іс сотқа жіберілді. 

    Айта кетелік 

    Назым Бөлесова
    Автор
