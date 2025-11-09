Темірлан Анарбеков болашақта «Интердің» қақпасын қорғауға лайық — италиялық сарапшы
АСТАНА. KAZINFORM – Алматылық «Қайрат» футбол клубы Чемпиондар лигасындағы кезекті ойынында Еуропаны таңғалдырды. Команда Миланда өткен кездесуде жергілікті «Интерден» небәрі бір доп айырмасымен жеңілді, деп хабарлайды Sports.kz.
Матч барысында Қазақстан футболшысы бірінші таймның соңында ғана гол өткізіп алған. Ал екінші таймда есепті теңестіріп, өткен маусымның финалисі саналатын қарсыласына айтарлықтай қарсылық көрсетті.
Италиялық CalcioNews24.com сайтының репортері Пауло Камедда ойынға қатысты пікірін білдіріп, қазақстандық қақпашы Темірлан Анарбековтің шебер ойынын ерекше атап өтті.
— Матчқа дейін «Қайрат» бір ғана доп айырмасымен ұтылуы мүмкін деп ешкім ойламады. Өз басым да бұлай боларын күтпедім. «Интер» өз алаңында, жанкүйерлерінің қолдауымен ойнады, сондықтан жеңіс төрт гол айырмасымен болар деп ойладым. Бірақ нәтиже мүлде басқа болды. Миландықтарға бұл жеңіс оңай тиген жоқ. «Қайрат» қорғанысқа жабысып қалмай, шабуылға да шығып отырды. «Интер» жеңіс үшін бар күшін салуға мәжбүр болды, — деді Камедда.
Оның айтуынша, «Интер» қазақстандық команданы менсінбей ойнады деу дұрыс емес.
— Мұндай деңгейде қарсыласқа немқұрайлы қарау мүмкін емес. Иә, олар бастапқыда оңай жеңіс болады деп ойлаған шығар, бірақ алғашқы таймнан кейін бәрі өзгерді, — деді сарапшы.
Италиялық маман, әсіресе қақпашы Темірлан Анарбековтің ойынын жоғары бағалады.
— Меніңше, ол «Селтикке» қарсы ойында «Қайраттың» топтық кезеңге өтуіне үлкен үлес қосты. Кейін жарақат алып, алғашқы екі турда ойнаған жоқ. Ал «Пафос» және «Интермен» матчтарда ол нағыз топ-деңгейлі қақпашы екенін дәлелдеді. Егер осылай жалғастыра берсе, болашақта «Интердің» қақпасын қорғауға лайық. Сондай-ақ 17 жастағы Дастан Сәтпаевты да атап өткім келеді, оны «Челси» дер кезінде сатып алды, өте дарынды жас, — деді Камедда.
Сарапшының пікірінше, «Қайрат» алдағы ойындарда да жақсы нәтиже көрсете алады.
— Бұл — нағыз бапкердің командасы. Уразбахтин Еуропаға беймәлім футболшылардан күрескер ұжым жасай алды. Егер «Қайрат» «Копенгаген» мен «Олимпиакоспен» дәл осылай ойнаса, жеңіс те ұзақ күттірмейді, — деп түйіндеді италиялық журналист.
Айта кетейік, Темірлан Анарбеков білім гранты иегері атанды.