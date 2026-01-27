Темірлан Анарбеков «Қайратпен» келісімшарт мерзімін ұзартты
АСТАНА. KAZINFORM - Жаңа келісім 2028 жылдың 30 қарашаға дейін есептелген.
Темірлан Атырауда 2003 жылы 14 қарашада дүниеге келген. 2017 жылғы қарашадан бастап ол «Қайрат» академиясының тәрбиеленушісі атанды.
2020 жылы, небәрі 17 жасында Анарбеков Премьер-лигадағы алғашқы ойынын «Таразға» қарсы өткізді (0:1).
2022 жылы ол Бірінші лигада ойнайтын «Қайрат-Жастар» командасының капитаны болды. Ал 2024 жылғы маусымда астаналық «Жеңісте» жалға ойнап, командамен бірге Лига кубогінің финалына дейін жетті.
Өткен жаз мезгілі қазақстандық жанкүйерлер үшін ерекше есте қалды. УЕФА Чемпиондар лигасының плей-офф кезеңіндегі «Селтикке» қарсы матчта (0:0) ол пенальти сериясында үш соққыны қайтарып, «Қайратты» алғаш рет Еуропаның элиталық кезеңіне алып шықты.
Айта кетсек, Темірлан Анарбеков – еліміздің атынан Чемпиондар лигасының үздік ойыншысына берілетін MVP атағын жеңіп алған алғашқы футболшы.
Сондай-ақ UEFA тарапынан қазақстандық қақпашының екі сейві үздік деп бағаланды.