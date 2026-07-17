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    Теміртау әкімі қызметімен қоштасып, тұрғындарға үндеу жасады

    АСТАНА. KAZINFORM – Теміртау қаласының әкімі Ғалым Әшімов қала тұрғындарына үндеу жариялап, әкім қызметіндегі жұмысын аяқтағанын мәлімдеді.

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    Фото: Kazinform

    – Бүгін Теміртау қаласының әкімі ретіндегі жұмысымды аяқтап отырмын. Әрбір теміртаулыққа бейжай қарамағаны, белсенді азаматтық ұстанымы және ашық диалогы үшін ерекше алғысымды білдіремін. Осындай ашық қарым-қатынас нақты мәселелерді көріп, оларды бірлесіп шешу жолдарын іздеуге мүмкіндік берді, – деп жазды Ғалым Әшімов.

    Ол Теміртау қаласы мен оның тұрғындарына қызмет етуді үлкен мәртебе санайтынын атап өтті.

    – Алда қандай қызметтер күтіп тұрса да, жүрегімнің бір бөлшегі – металлургтер қаласында, қайсар жандар мен ерекше мінездің мекені болған Теміртауда қалады. Теміртаудың игілігі жолында бірге еңбек етіп, қаланың дамуына өз үлесін қосқан барша азаматтарға шынайы алғысымды білдіремін, – деді ол.

    Сондай-ақ Ғалым Әшімов Теміртау қаласына бейбітшілік, тұрақтылық, өсіп-өркендеу және жаңа жетістіктер тілеп, тұрғындарға өзіне көрсеткен сенімі мен қолдауы үшін ризашылығын жеткізді.

    Айта кетейік, Дастан Рыспеков Ұлытау облысының әкімі қызметінен босатылды.

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