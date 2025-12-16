KZ
    12:35, 16 Желтоқсан 2025

    Теннисші Аружан Сағындықова Үндістандағы жарыста қарсыласын ойсырата ұтты

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық теннисші, әлемнің 845-ракеткасы Аружан Сағындықова Нью-Дели (Үндістан) ITF W35 турнирінің екінші айналымына шықты.

    аружан
    Фото: sports.kz

    Қазақстандық теннисші бастапқы кездесуін үндістандық Рия Сачдевамен өткізді.

    Бірінші партияда Аружан 6:2 есебімен басымдылық танытты.

    А.Сағындықова екінші сетте қарқынын үдете түсті – 6:1.

    Матч 1 сағат 4 минутта аяқталды. 

    Аружан Сағындықованың келесі қарсыласы кейін анықталады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Александр Бубликтің жаңа жылдағы бастапқы жарысын Гонконгтен бастайтынын жазған едік.

