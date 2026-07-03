Терроризмге қарсы қорғау талаптарын бұзған 263 басшы жауапкершілікке тартылды
АСТАНА. KAZINFORM — Биылғы жылдың алғашқы бес айында Қазақстанда терроризмге қарсы қорғаныс талаптарын бұзғаны үшін 263 нысан басшысы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, жүргізілген тексерістер барысында 736 нысанда заңбұзушылық анықталып, жалпы айыппұл сомасы 118 миллион теңгеден асты. Бұл туралы ІІМ мәлім етті.
Ішкі істер министрлігі терроризм тұрғысынан осал нысандардың терроризмге қарсы қорғалуын қамтамасыз ету бойынша жүйелі жұмысты жалғастыра береді.
— 5 айда ішкі істер органдары терроризм тұрғысынан осал 2 665 объектіні тексерді. Оның ішінде 2 458-і жоспарлы, 207-сі жоспардан тыс тәртіппен жүргізілді. Тексерілген нысандардың 72%-ында терроризмге қарсы қорғалу деңгейі белгіленген талаптарға сәйкес келді. 736 объектіде заңбұзушылықтар анықталып, олардың басшыларына анықталған кемшіліктерді жою туралы нұсқамалар берілді. Терроризмге қарсы қорғау талаптарын орындамағаны үшін 263 басшы әкімшілік жауапкершілікке тартылды, — делінген хабарламада.
Салынған айыппұлдардың жалпы сомасы 118 миллион теңгеден асты. Түсіндіру жұмыстарымен 3,2 мыңнан астам объект басшысы мен меншік иесі қамтылса, оқу іс-шараларына 237 мыңнан астам қызметкер қатысты. Сонымен қатар 48 нұсқаулыққа ревизия жүргізіліп, объектілерді күзету талаптарын жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізілді.