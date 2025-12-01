KZ
    Tesla Берлинде адам тәрізді робот Optimus-ты таныстырды

    АСТАНА. KAZINFORM —  Робот сауда орталығында попкорн таратып, шыршаға арналған шарларды ұстатып, келушілерге қошемет көрсеткен, деп хабарлайды DW.

    Фото: DW

    Tesla мәліметінше, биіктігі 1,73 м болатын Optimus қауіп тудырмайтын, қарапайым жұмыстарды орындауға қабілетті: тазалау, тамақ әзірлеу және қоймада істелетін жұмыстар.

    Фото: DW

    Қазіргі уақытта робот Tesla-ның Калифорниядағы зауытында аккумулятор батареяларын сұрыптап, электромобильдерді жинау желісінде көмек көрсетіп жатыр. 

    Фото: DW

    Компанияның айтуынша, Optimus нәзік заттарды да ұстай алады, «нақты көру және навигация» жүйесі бар, сондай-ақ тегіс емес жерлерде де қозғала алады.

    Tesla роботты шамамен бір жылдан кейін сатылымға шығаруды жоспарлап отыр. Бағасы 20-25 мың доллар болады.

    Айта кетелік астаналық оқушы 1 минутта кубик рубик жинайтын робот жасап шығарғаны туралы жазған едік

