Tesla Cybertruck саудасы 2025 жылы 50% жуық қысқарды
АСТАНА. KAZINFORM – 2025 жылы Tesla Cybertruck электрлі пикаптарының саудасы 48% қысқарды, деп келтіреді Kelley Blue мәліметтерін CBS News.
Бір жыл ішінде компания небәрі 20 237 автокөлік өткізсе, 2024 жылы бұл көрсеткіш 38 965 болған. Сұраныстың төмендеуі Tesla-ның өзге модельдерін де айналып өтпеді: Model X, S және Y сатылымы да құлдыраған. Жалғыз ерекшелік – Model 3: бұл модельге деген сұраныс 1,3 пайызға өсіп, 192 440 көлікке жетті.
Бұған дейін Tesla бизнестегі қысымды сауда, тариф және фискалдық саясатқа қатысты белгісіздікпен түсіндірген. Қиындықтарға қарамастан, компания АҚШ-тағы электромобиль нарығында шамамен 46 пайыздық үлеспен әлі де көшбасшы болып отыр.
Сонымен қатар, 2025 жылы Tesla 1,64 миллион автокөлік жеткізуді жоспарлап отыр, бұл өткен жылмен салыстырғанда 9 пайызға аз. Осылайша, компания жаһандық көшбасшылықты Қытайдың BYD брендіне беріп қойған.
Cybertruck моделінің беделіне жасалған тағы бір соққы көліктердің жаппай кері қайтарылуымен байланысты болды. 2024 жылы Tesla сәндік панель, артқы көрініс камерасы, әйнек тазалағыштар мен акселератор педаліне қатысты ақауларға байланысты 46 мың пикапты кері қайтарды. Бағасының қымбаттығы (60 990 доллардан бастап) мен техникалық кемшіліктер аясында бұл модельге деген сұраныс одан әрі әлсірей түсті.
Автобизнесіндегі қиындықтар күшейген тұста, инвесторлар енді адамтектес Optimus роботы жобасына жиі көз тіге бастады.
Илон Масктың айтуынша, роботтар қазірдің өзінде Tesla зауыттарында қарапайым жұмыстарды атқарып жүр, ал олардың коммерциялық сатылымы алдағы жылдары басталуы мүмкін. Barclays сарапшыларының бағалауынша, бүгінде адамтектес робототехника нарығы 2–3 млрд доллар шамасында. Алайда 2035 жылға қарай бұл көрсеткіш 40–200 млрд долларға дейін өсуі ықтимал.
Осыған дейін 2025 жылы Tesla электромобильдер сатылымында қытайлық BYD-ден артта қалғаны туралы жаздық.