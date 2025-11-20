KZ
    Tesla Education дауына тап болған балалар өзге білім орталықтарында тегін оқиды

    АСТАНА. KAZINFORM - Елдегі жетекші білім беру орталықтары бірлесіп, ата-аналар мен оқушылардың мәселесін шешуге келісті.

    Фото: threads.com/@aizh.baby

    Мәжіліс депутаты Олжас Құспеков «Пифагор», «JUZ40», «Самға», «Достық», «Зерделі» және басқа да танымал орталықтармен онлайн-кездесу өткізді.

    Кездесуде көтерілген негізгі мәселелер – Tesla Education төңірегіндегі жағдайдан зардап шеккен үш мыңнан астам оқушы мен ата-ананы қалай қорғауға болатыны және мұндай оқиғалардың алдын алу жолдары.

    Білім орталықтары ортақ шешімге келе алды. Шығынға ұшыраған отбасылардың балаларын өзара бөліп, ҰБТ-ға және басқа да пәндер бойынша тегін дайындауды мойнына алды. «Зерделі», «Пифагор» және «JUZ40» орталықтары бұған дайын екенін растады. Бар талап – ата-ананың төлем жасағанын дәлелдейтін түбіртек.

    Сонымен қатар, мәселенің жүйелі проблемалары бар екені де айтылды. Алты ай, бір жыл бұрын оқу үшін алдын ала төлем алу білім беру орталығының ата-аналар қаражатын қайтара алмауына алып келген негізгі себеп болған.

    Кездесуде бірнеше ұсыныс көтерілді:

    * ұзақ мерзімді алдын ала төлемді заңмен шектеу;

    * әр білім орталығында міндетті өтемақы қорын құру;

    * сала ішінде ортақ стандарттары бар өзін-өзі реттеу жүйесін қалыптастыру.

    -Қазір жекеменшік білім беру саласында нақты ереже жоқ. Ретттеу жоқ, стандарт жоқ, ата-ананы қорғайтын тетік жоқ. Сондықтан Tesla Education жағдайы қайталануы мүмкін. Саланы екі жол күтіп тұр: лицензиялау немесе өзін-өзі реттеу. Орталықтар ата-ананы да, өз беделін де қорғау үшін өзін-өзі реттеуге дайын. Біздің міндет – ұсыныстарды жинап, тиісті органдарға жеткізу, – деді Мәжіліс депутаты Олжас Құпеков.

    -Сенім білдірген ата-аналарға да ризашылық білдіреміз. Отбасылар мен оқушылардың мүддесін қорғайтын жүйелі шешімдерді іздеу жолын жалғастыра береміз,-делінген хабарламада.

    Алматыда танымал білім беру орталығына қатысты қылмыстық іс тергеліп жатыр.

     

