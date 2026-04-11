Tesla Еуропада жетілдірілген жүргізушіге көмек жүйесін іске қосты
АСТАНА. KAZINFORM – Tesla Еуропада Full Self-Driving (FSD) жүйесінің жаңартылған нұсқасын кезең-кезеңімен енгізе бастады. Алғашқы ел ретінде Нидерланды таңдалды, деп хабарлайды DW.
Жаңартылған жүйе жүргізушінің міндетті бақылауымен жұмыс істейді және нақты жол жағдайларынан жиналған үлкен деректер негізінде оқытылған. Ол белгіленген шектеулер аясында маршрут бойынша жүру, жолақ ауыстыру, кедергілерді айналып өту, бұрылу және автоматты тұраққа қою сияқты бірқатар функцияларды өздігінен орындай алады.
Сонымен қатар, жүргізуші әрдайым көлік қозғалысын бақылап, қажет болған жағдайда басқаруды өз қолына алуға дайын болуы тиіс.
Компания алдағы уақытта реттеуші органдардан рұқсат алып, жүйені Еуропаның басқа елдеріне де кеңейтуді жоспарлап отыр.
Айта кету керек, атауына қарамастан Full Self-Driving толық автономды жүйе емес, ол тек жүргізушіге көмек көрсететін ассистенттік технология болып саналады.
Бұған ұқсас функциялар қазірдің өзінде АҚШ, Канада, Қытай, Оңтүстік Корея және басқа да елдерде қолданыста бар.
