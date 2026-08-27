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    Қытай-Непал шекарасындағы алапат сел: қазақстандық турист хабарсыз кеткені белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық дипломаттар Непал мен Қытай шекарасындағы табиғи апат болған аумақта туристік топ құрамында жүрген Қазақстан азаматының қайда екенін анықтап жатыр. 

    МИД РК, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    Бұл туралы ҚР Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Жанболат Үсенов мәлімдеді.

    — Алдын ала ақпарат бойынша, Қазақстан азаматы туристік топ құрамында Непалдан Қытайға шекарадан өткен. Қазіргі уақытта азаматымыздың қайда екені белгісіз. Хабар-ошарсыз кеткен адамдарды іздеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазақстандық дипломаттар жергілікті мемлекеттік органдармен бірлесіп жұмыс істеп жатыр, — деді Жанболат Үсенов.

    Бұған дейін ҚР СІМ Непалдағы зардап шеккендер қатарында Қазақстан азаматтары жоқ деп хабарлаған еді.

    27 тамыздағы мәлімет бойынша, екі елде мыңнан астам адам із-түзсіз жоғалғандар қатарында. Олардың арасында жүздеген шетелдік турист пен діндарлар бар.

    Іздеу Непал ҚР СІМ Турист Қытай Табиғи апат
    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
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