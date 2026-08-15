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    TikTok балағат сөздер бар контент саны бойынша көш бастап тұр

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда соңғы екі жылда онлайн-платформалардан балағат сөздер бар 161 материал анықталды. Өшірілген контент саны бойынша TikTok көш бастап тұр. Бұл туралы Kazinform сауалына жауап берген Ақпарат комитетінің төрағасы Әлішер Мұқажан айтты.

    TikTok
    Фото: malwarebytes.com

    Спикердің айтуынша, 2025 жылғы 1 қаңтардан 2026 жылғы 10 тамызға дейін жүргізілген мониторинг барысында балағат сөздер кездесетін 161 материал анықталған. Оның 66-сы былтыр, 95-і биыл тіркелді.

    – 2026 жылғы 10 тамыздағы жағдай бойынша 2025–2026 жылдары анықталған материалдардың ішінен 62 құқыққа қайшы материал жойылды. Оның 47-сі TikTok платформасына тиесілі, - деді Әлішер Мұқажан.

    Қалған платформалардағы көрсеткіш айтарлықтай төмен. Instagram-нан 5, Telegram мен YouTube-тан 3 материалдан өшірілген. Facebook-та – 2, Threads пен OK платформасында бір-бір материалдан жойылған.

    – Министрлік масс-медиа өнімдері мен онлайн-платформаларға тұрақты түрде мониторинг жүргізіп, заң талаптарының сақталуын бақылайды. Заң бұзушылық анықталған жағдайда заңсыз материалдарды интернет-ресурстар мен онлайн-платформалардан алып тастау бойынша шаралар қабылданады, - деді ол.

     

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    Назерке Сүйіндік
    Назерке Сүйіндік
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