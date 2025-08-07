TikTok қолданушылардың әл-ауқатын жақсарту үшін жаңа құралдарды іске қосты
АСТАНА. KAZINFORM — Қысқа видеоларды жасау және көру бойынша жетекші платформа — TikTok қолданушылардың цифрлық әл-ауқатын қамтамасыз ету және қолдау мақсатында бірқатар жаңа функцияларды іске қосты, деп жазды АЗЕРТАДЖ.
Жаңалықтар үш негізгі бағытты қамтиды: жасөспірімдердің қауіпсіздігі, авторларды қолдау және қауымдастықты сенімді цифрлық орта құруға тарту.
TikTok қолданушылар шабыт алып, шығармашылығымен бөлісіп, жаңалықтар ашатын қауіпсіз және креативті кеңістік қалыптастыруды жалғастырмақ. Жаңа функциялар пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар цифрлық мәдениетті саналы түрде қалыптастыруға бағытталған — мұнда әрбір қолданушы өзін еркін, сенімді әрі қорғалған сезіне алады.
Жасөспірімдер мен олардың ата-аналары үшін қауіпсіздік
TikTok жасөспірімдердің аккаунттары үшін 50-ден астам қауіпсіздік функциялары мен баптауларын ұсынады. Бұған қоса, ата-аналарға арналған «Отбасылық баптаулар» атты бақылау құралы да кеңейтілді:
-
Бейне, хикая немесе фото жарияланған кезде ата-аналарға автоматты түрде хабарлама жіберу. Бұл — ата-ана мен бала арасында не жарияланып жатқаны жайлы диалог құруға мүмкіндік береді, жеке кеңістікке қысымсыз араласу үшін.
-
Жасөспірімнің құпиялылық баптауларын көру мүмкіндігі (16-17 жас аралығы): мысалы, басқа қолданушылар оның видеоларын жүктей ала ма, жазылушыларының тізімі ашық па, қызығушылық танытқан тақырыптары қандай.
Цифрлық әл-ауқатты қолдау
TikTok цифрлық технологиялар адамның дамуына, шабыт алуына және жайлы сезінуіне көмектесу керек деп есептейді. Осыған байланысты сарапшылармен және TikTok Жастар кеңесімен бірлесіп «Цифрлық әл-ауқат миссиялары» атты бастама әзірленді — бұл цифрлық әдеттерді сауатты түрде қалыптастыруға көмектесетін қысқа тапсырмалар.
Бірінші топтамада пайдаланушылар TikTok-та әл-ауқатты қолдайтын бұрыннан бар функциялармен танысады, мысалы:
«Ұйқы уақыты», «Экран уақыты», «Отбасылық баптаулар», «Қауіпсіздік орталығы», «Кілт сөздерге сүзгі». Бұл тапсырмаларды орындағаны үшін пайдаланушылар арнайы белгілер алады.
Сонымен қатар, TikTok қосымшаның ішінде жаңа бөлім жасауда. Бұл бөлімде тыныс алу жаттығулары, тыныштандыратын аудио, экран уақытын басқару құралдары және тағы басқа цифрлық әл-ауқатқа қолдау көрсететін мүмкіндіктер жинақталады.
Контент авторларын қолдау
Контент жасаушылар — TikTok платформасының жүрегі. Олар тренд қалыптастырып, аудиторияны тарту арқылы қауымдастықты дамытады. Авторлар өздерін қауіпсіз және сенімді сезінуі үшін, келесі жаңа құралдар іске қосылды:
-
Авторларды қолдау режимі — қажетсіз және қорлайтын пікірлерді сүзгілеу мүмкіндігі.
-
TikTok LIVE-та сөздер, тіркестер мен эмодзилерді жаппай бұғаттау.
-
Content Check Lite — видеоны жарияламас бұрын оның басқа қолданушыларға ұсынылмай қалуы мүмкін екенін алдын ала тексеру құралы.
-
Авторларға арналған кіріс жәшігі — 10 000 жазылушысы бар креаторлар үшін «оқылмаған», «маңызды» хаттар қойындылары пайда болады. Жиі қойылатын сұрақтарға автожауаптар және жедел жауап үлгілері орнатуға болады.
-
Авторлық чат-бөлме — авторлар ең белсенді жазылушыларымен тікелей байланыса алады. Бұл мүмкіндік 10 000-нан астам жазылушысы бар, жасы 18-ден асқан және «Супержазылу» немесе «Автор трансляциясының фан-клубы» функциясы қосылған қолданушыларға ғана қолжетімді. Контент TikTok қауымдастық ережелеріне сай болуы тиіс.
Бұл мүмкіндіктер авторларға өз аудиториясына назар аударып, шығармашылығына толық мән беруге мүмкіндік береді.
TikTok өкілдерінің айтуынша, бұл жаңашылдықтар жасөспірімдер, ата-аналар, сарапшылар мен азаматтық қоғам өкілдерінің пікірлері ескеріле отырып әзірленген. Мақсат — платформаны барша үшін қауіпсіз әрі ашық ету.
TikTok туралы
TikTok — қысқа видеолар жасауға арналған жетекші қосымша. Оның миссиясы — адамдарды шабыттандырып, шығармашылыққа жетелеу және қуаныш сыйлау.
Еске сала кетейік, бұған дейін TikTok Еуроодақтың жеке деректердің Қытайға жіберілуіне қатысты салған 530 миллион еуро көлеміндегі айыппұлымен келіспей, сотқа шағымданатынын мәлімдеген еді.