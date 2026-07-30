TikTok пен Instagram-да бейәдеп сөз айтқан Алматы облысының тұрғыны қамауға алынды
АСТАНА. KAZINFORM – TikTok және Instagram әлеуметтік желілерінде қоғамдық әдеп нормаларын өрескел бұзатын бейнежазба анықталды.
Тексеру барысында бейнероликтің авторы Алматы облысының 22 жастағы жұмыссыз тұрғыны Нұрсат Пшан екені анықталды.
Сот қаулысымен құқық бұзушы 5 тәулікке әкімшілік қамауға алынды.
Полиция әлеуметтік желілердің көпшілікке қолжетімді жария кеңістік екенін еске салады.
Сондықтан цифрлық ортадағы пайдаланушылардың әрекеттеріне де Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптары толық көлемде қолданылады.
Айта кетелік Қостанайда медицина қызметкеріне қоқан-лоқы көрсеткендерге қатысты қылмыстық іс қозғалған еді.