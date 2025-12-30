TikTok пен Instagram енді психикалық денсаулыққа тигізетін зиян туралы ескертеді
АСТАНА. KAZINFORM — Нью-Йорк билігі TikTok пен Instagram-ды қоса алғанда, ірі әлеуметтік желілерге жаңа талаптар енгізді. Қол қойылған заңға сәйкес, платформалар пайдаланушыларды, әсіресе жастарды, әлеуметтік желілердің психикалық денсаулыққа тигізуі мүмкін зияны туралы алдын ала ескертуі тиіс. Бұл туралы Dexerto басылымы хабарлады, деп жазды 24 kg.
Аталған талап әлеуметтік желілерді шамадан тыс пайдалануға итермелеуі мүмкін функцияларға қатысты. Олардың қатарына шексіз лента, бейненің автоматты түрде ойнатылуы және алгоритмдік ұсыныстар жатады. Егер платформада осындай мүмкіндіктер болса, ол міндетті түрде арнайы ескерту хабарламаларын көрсетуі қажет.
Заңның орындалуын штаттың бас прокуроры қадағалайды. Ол азаматтық талап-арыз түсіріп, әрбір заң бұзушылық үшін 5 мың долларға дейін айыппұл салу құқығына ие.
Нью-Йорк штатының губернаторы Кэти Хоукулдың мәлімдемесіне сәйкес, жасөспірімдердің шамамен жартысы әлеуметтік желілер олардың өз дене бітімін қабылдауына кері әсер ететінін айтқан. Ал әлеуметтік желіні белсенді қолданатындар өздерінің психикалық жағдайын қанағаттанарлықсыз деп бағалау жағынан екі есе жиі көрсеткіш көрсеткен.
Еске сала кетейік, бұған дейін TikTok АҚШ-тағы жұмысын жалғастыру үшін инвесторлармен келісімге қол қойды.