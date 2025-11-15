Тим Кук Apple компаниясының бас директоры қызметінен кетуі мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — Apple компаниясының бас директоры Тим Кук 2026 жылдың басында қызметінен кетуі мүмкін. Оның ықтимал мұрагері - компанияның құрылғыларға арналған аппараттық құралдар жөніндегі аға вице-президенті Джон Тернус. Бұл туралы Financial Times хабарлады.
Bloomberg Apple компаниясында басшылықты ауыстырудың үлкен процесі басталғанын және Тернустың Тим Куктың орнына кандидат ретінде қарастырылып жатқанын хабарлады.
Хабарға сәйкес, Apple компаниясы басшылықты ауыстыру жоспарын жеделдетіп жатыр, өйткені Тим Кук келесі жылы бас директор қызметінен кетеді. Директорлар кеңесі мен жоғары басшылық Куктың 14 жылдан астам уақыт басқарғаннан кейін, компанияның құны төрт триллион долларды құрайтын уақытта «билікті» тапсыруына белсенді түрде дайындалып жатыр. Джон Тернус ең ықтимал мұрагер ретінде қарастырылады, бірақ әлі түпкілікті шешім қабылданған жоқ.
Дереккөздердің мәліметінше, көптен жоспарланған басшылықтың ауысуы компанияның қазіргі жұмысымен байланысты емес. Сондай-ақ Apple компаниясы қаңтар айының соңына дейін жаңа бас директорды тағайындауы екіталай екені атап өтілді.
1976 жылы құрылған Apple компаниясы дербес және планшеттік компьютерлер, смартфондар, ақылды сағаттар және бағдарламалық жасақтама өндірумен айналысады.
Еске сала кетейік, Apple Қытайдағы инвестиция көлемін ұлғайтпақшы.