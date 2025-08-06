KZ
    21:10, 06 Тамыз 2025 | GMT +5

    Тимофей Скатов Германиядағы турнирдің ширек финалына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық теннисші, әлемнің 305-ракеткасы Тимофей Скатов Бонн (Германия) челленджер турнирінің ширек финалына жолдама алды.

    Тимофей Скатов
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші екінші айналымда әлемнің 260-ракеткасы, румыниялық Филип Кристиану Жиянумен кездесті.

    Бірінші партияда Скатов тай-брейкте сәтті ойнады - 7:6 (7:0).

    Екінші сетте Тимофей айқын басымдылық көрсетті - 6:1.

    Бір сағат 22 минутқа созылған бәсекеде Скатов 4 эйспен бірге 4 брейк-пойнтты мүлт жібермеді. Жияну 1 эйс, 2 брейкпен шектелді.

    Тимофей Скатов жартылай финалға шығу үшін рейтингіде 825-орындағы болгариялық Янаки Милевпен таласады.

    Осы жарыста Дмитрий Попко - Денис Евсеев жұптық сында алғашқы қарсыластарын жеңіп, ширек финалға өтті.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық теннисшінің жасөспірімдер арасында алғашқы титулына қол жеткізгенін жазған едік.

