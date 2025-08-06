Тимофей Скатов Германиядағы турнирдің ширек финалына шықты
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық теннисші, әлемнің 305-ракеткасы Тимофей Скатов Бонн (Германия) челленджер турнирінің ширек финалына жолдама алды.
Қазақстандық теннисші екінші айналымда әлемнің 260-ракеткасы, румыниялық Филип Кристиану Жиянумен кездесті.
Бірінші партияда Скатов тай-брейкте сәтті ойнады - 7:6 (7:0).
Екінші сетте Тимофей айқын басымдылық көрсетті - 6:1.
Бір сағат 22 минутқа созылған бәсекеде Скатов 4 эйспен бірге 4 брейк-пойнтты мүлт жібермеді. Жияну 1 эйс, 2 брейкпен шектелді.
Тимофей Скатов жартылай финалға шығу үшін рейтингіде 825-орындағы болгариялық Янаки Милевпен таласады.
Осы жарыста Дмитрий Попко - Денис Евсеев жұптық сында алғашқы қарсыластарын жеңіп, ширек финалға өтті.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық теннисшінің жасөспірімдер арасында алғашқы титулына қол жеткізгенін жазған едік.