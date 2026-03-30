KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:16, 30 Наурыз 2026 | GMT +5

    Тимофей Скатов Мароккода негізгі жарысқа жолдама алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 195-ракеткасы Тимофей Скатов Марракеш (Марокко) ATP 250 турнирі іріктеу сайысын сәтті аяқтады. 

    Скатов
    Фото: ktf.kz

    Қазақстандық теннисші іріктеу сайысының финалында әлемнің 141-ракеткасы, тунистік Моэ Эшаргидің мысын басты.

    Екі партия да 6:3 есебімен тәмамдалды.

    Сағат жарымнан астам уақытқа созылған бәсекеде Скатов 5 эйспен бірге 9 брейк-пойнттың үшеуін құр жіберген жоқ. Эшарги 6 эйспен шектелді.

    Осылайша, Тимофей Скатов негізгі жарысқа жолдама алды.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Тимофей Скатовтың Мароккодағы турнирді сәтті бастағанын жазған едік.

    Сондай-ақ Юлия Путинцеваның Чарльстон турниріндегі қарсыласы анықталды.

    Сонымен қатар Әйелдер теннисі қауымдастығы (WTA) АҚШ-тағы Майами турнирінен кейін жаңартылған рейтингіні жария етті

    Тегтер:
    Тимофей Скатов Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар