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    Волейболдан Орталық Азия чемпионатына қатысатын Қазақстан құрамасы анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM — 22-29 шілде аралығында Пәкістанның Исламабад қаласында өтетін CAVA Men’s Volleyball Championship 2026 турнирінде ел намысын қорғайтын ерлер ұлттық құрамасының соңғы құрамы жарияланды.

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    Фото: ҚВФ

    Қазақстан волейбол федерациясынан мәлім еткеніндей, бапкерлік штаб мына ойыншыларға сенім артты.

    №1 Ерікжан Бөкен,

    №2 Муроджон Хавазматов,

    №3 Нұрлыбек Мақсат,

    №4 Азамат Сейілханов,

    №8 Айбек Жақсылықов,

    №13 Владислав Кунченко,

    №21 Нұрлыбек Нұрмахамбетов (капитан),

    №22 Илья Таволжанский,

    №23 Дінмұхаммед Қабдулов,

    №27 Асылхан Ізбергенұлы,

    №28 Әділжан Балтабаев,

    №39 Антон Кузнецов,

    №52 Клим Рюхов,

    №66 Владислав Мастихин.

    Бапкерлер құрамы:

    Бас бапкер — Сергей Трикоз, аға жаттықтырушы — Антон Рубцов, жаттықтырушы — Айбат Неталин.

    Қазақстан құрамасының ойын кестесі:

    22 шілде. Сағат 10.30

    Қазақстан — Шри-Ланка.

    23 шілде. 13.30

    Қазақстан — Непал.

    24 шілде.13.30

    Ауғанстан — Қазақстан.

    26 шілде. 10.30

    Бангладеш — Қазақстан.

    27 шілде. 16.00

    Пәкістан — Қазақстан.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Қазақстан құрамасы волейболды отырып ойнаудан әлем чемпионатында қола жүлде алғанын жазған едік.

    Волейбол Спорт Азия чемпионаты
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар