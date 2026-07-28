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    Тимофей Скатов Сан-Марино турнирінде алғашқы қарсыласын жолдан тайдырды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 150-ракеткасы Тимофей Скатов Сан-Марино челленджер турнирін сәтті бастады.

    Скатов
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші бастапқы кездесуін рейтингіде 321-орындағы франциялық Том Форелмен өткізді.

    Бірінші партияда Т.Скатов айқын басымдылық танытты – 6:1.

    Тартысты өрбіген екінші сетте де тай-брейкте есесін жібермеді – 7:6 (10:8).

    Бір сағат 42 минутқа созылған матчта Скатов 9 эйспен бірге 8 брейк-пойнттың үшеуін өз есебіне жазды. Форел 1 эйс, 1 брейкпен шектелді. 

    Тимофей Скатов ширек финалға шығу үшін әлемнің 115-ракеткасы, финляндиялық Отто Виртанен немесе рейтингіде 300-сатыдағы италиялық Филиппо Романоның қай жеңгенімен таласады. 

    Кеше жаңартылған ATP рейтингісінде Т.Скатов 163-тен 150-орынға көтерілген болатын. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Жібек Құламбаеваның әлемдік рейтингіде 115-орынға көтерілгенін жазған едік. 


    Тимофей Скатов Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар