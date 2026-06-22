Тимофей Скатов Уимблдон турнирінің іріктеу сайысын жеңіспен бастады
ОРАЛ. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 178-ракеткасы Тимофей Скатов Уимблдон турнирі іріктеу сайысының жартылай финалына шықты.
Қазақстандық спортшы іріктеу сайысының ширек финалында әлемнің 247-ракеткасы, аргентиналық Алекс Барренадан айласын асырды.
Бірінші партия 6:3 есебімен Скатовтың еншісіне жазылды. Тартысты өрбіген екінші сетте тай-брейкте Тимофей табандылық танытты — 7:6 (7:4).
Бір сағат 47 минутқа созылған бәсекеде Т.Скатов 3 эйспен бірге 11 брейк-пойнттың біреуін ғана пайдаланды. Баррена 7 эйспен көзге түсті.
Тимофей Скатов іріктеу сайысының жартылай финалында әлемнің 112-ракеткасы, грузиялық Николоз Басилашвили немесе рейтингіде 185-сатыдағы швециялық Элиас Имердің қай жеңгенімен кездеседі.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Жібек Құламбаеваның әлемдік рейтингіде жоғары көтерілгенін жазған едік.