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    Тимофей Скатов Уимблдон турнирінің іріктеу сайысын жеңіспен бастады

    ОРАЛ. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 178-ракеткасы Тимофей Скатов Уимблдон турнирі іріктеу сайысының жартылай финалына шықты.

    Тимофей Скатов
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық спортшы іріктеу сайысының ширек финалында әлемнің 247-ракеткасы, аргентиналық Алекс Барренадан айласын асырды.

    Бірінші партия 6:3 есебімен Скатовтың еншісіне жазылды. Тартысты өрбіген екінші сетте тай-брейкте Тимофей табандылық танытты — 7:6 (7:4).

    Бір сағат 47 минутқа созылған бәсекеде Т.Скатов 3 эйспен бірге 11 брейк-пойнттың біреуін ғана пайдаланды. Баррена 7 эйспен көзге түсті.

    Тимофей Скатов іріктеу сайысының жартылай финалында әлемнің 112-ракеткасы, грузиялық Николоз Басилашвили немесе рейтингіде 185-сатыдағы швециялық Элиас Имердің қай жеңгенімен кездеседі. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Жібек Құламбаеваның әлемдік рейтингіде жоғары көтерілгенін жазған едік. 

    Тимофей Скатов Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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