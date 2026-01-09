KZ
    21:12, 09 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Тимофей Скатов Үндістандағы турнирдің финалына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — — Қазақстандық теннисші, әлемнің 235-ракеткасы Тимофей Скатов Бангалор (Үндістан) челленджер турнирінің финалына жолдама алды. 

    Скатов
    Фото: skatov_timofey/Instagram

    Қазақстандық теннисші жартылай финалда әлемнің 167-ракеткасы, франциялық Гарольд Майомен соңғы бәсекенің жолдамасын сарапқа салды.

    Қарсыласының рейтингіде жоғары тұрғанына қарамастан, Т.Скатов 6:4, 6:3 есебімен сенімді түрде жеңіске жетті.

    Бір сағат 15 минутқа созылған матчта Скатов 3 эйспен бірге 2 брейк-пойнттан шашау шығарған жоқ. Майо 6 эйс жасағанымен, 2 брейк-пойнтты пайдалана алмады.

    Тимофей Скатов финалда әлемнің 96-ракеткасы, испаниялық Педро Мартинес Портеромен кездеседі. 

    Т.Скатов қазіргі кезде ATP Live рейтингісінде 195-орынға көтеріліп, ТОП-200-ге кіріп тұр.

    Тағы бір қазақстандық, әлемнің 313-ракеткасы Михаил Кукушкин Ноттингем (Ұлыбритания) челленджер турнирінің финалына шыға алмады. Ол жартылай финалда 233-ракеткасы, корт иесі Йоханнус Мандэйге есе жіберді — 4:6, 2:6.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Александр Бубликтің Гонконг турнирінің жартылай финалына өткенін жазған едік

    Брисбен турнирінде Елена Рыбакина жартылай финалдан тыс қалды.

