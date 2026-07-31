АҚШ-та студенттік виза шетелдіктер үшін қымбаттауы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM – Трамп әкімшілігі шетелдік студенттерден елде қалып, оқу бітіргеннен кейін жұмыс істеу үшін 100 мың доллар көлемінде ақы алуды қарастырып жатыр, деп хабарлайды The Economic Times.
Егер бұл төлем енгізілсе, көптеген студент университет бітірген соң оқуын жалғастыру үшін виза ала алмайды. Факультативтік тәжірибе деп аталатын қосымша оқыту – АҚШ-тағы шетелдік студенттер бағдарламасының маңызды аспектісі. Ол студенттік виза иелеріне тиісті жұмыс тәжірибесін алу үшін елде болу мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді.
Бұл ұсыныс әкімшіліктің АҚШ кампустарындағы шетелдік студенттер санын шектеу бойынша соңғы әрекеті. Осы айдың басында Ішкі қауіпсіздік министрлігі студенттік виза иелеріне оқу мерзімі ішінде АҚШ-та қалуға мүмкіндік беретін ондаған жыл бойы қолданылып келе жатқан саясатты алып тастайтынын, бұл мерзімді ұзартуға арнайы рұқсат берілмесе, төрт жылға дейін шектейтінін жариялады.
Бұл шара Трамп әкімшілігінің H-1B визаларымен бірдей 100 мың АҚШ доллары көлемінде алым салу жөніндегі күш-жігерін қайталайды. Бұл визалар тарихта америкалық компанияларға, әсіресе білімді көп қажет ететін салаларға бүкіл әлемнен талантты мамандарды тартқан. Өткен айда федералды судья бұл алымды заңсыз деп тапты. Алайда Ақ үй бұл шешімге шағым түсіретін болады.
Осыған дейін АҚШ жаңа визалық шектеулер енгізіп жатқанын жаздық.
Ал Жапония шетелдіктер үшін визалық алымды бес есе арттырды.