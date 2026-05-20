KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    ТМД елдерінің Үкімет басшылары Түрікменстан астанасында кездеседі

    АСТАНА. KAZINFORM – 22 мамырда Ашхабад қаласында ТМД Үкімет басшылары кеңесінің кезекті отырысы өтеді. Оған Премьер-министр Олжас Бектенов барады.

    ТМД+
    Фото: Ақорда

    Күн тәртібіне сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейту, өнеркәсіп салаларындағы, көлік және цифрландыру бағыттарындағы бірлескен қызметті дамыту, конгресс-көрме қызметі мен радионавигация мәселелері енгізілген.

    – Үкімет басшылары кеңесі ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен әзірленген ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің аумақтары арқылы өтетін негізгі көлік артерияларын ұштастыру тұжырымдамасын бекітеді деп жоспарланып отыр, – деді ҚР Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ерлан Жетібаев апталық брифингте.

    Отырыс қорытындылары интеграциялық процестерді тереңдетуге және Достастық мемлекеттері арасындағы практикалық өзара іс-қимылды нығайтуға ықпал етеді деп күтіліп отыр.

    Айта кетейік, тамыз айында Астанада ТМД волонтерлерінің алғашқы форумы өтеді.

     

    ТМД Халықаралық ұйымдар Қазақстанның сыртқы саясаты
    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
    Авторлар