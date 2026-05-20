ТМД елдерінің Үкімет басшылары Түрікменстан астанасында кездеседі
АСТАНА. KAZINFORM – 22 мамырда Ашхабад қаласында ТМД Үкімет басшылары кеңесінің кезекті отырысы өтеді. Оған Премьер-министр Олжас Бектенов барады.
Күн тәртібіне сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейту, өнеркәсіп салаларындағы, көлік және цифрландыру бағыттарындағы бірлескен қызметті дамыту, конгресс-көрме қызметі мен радионавигация мәселелері енгізілген.
– Үкімет басшылары кеңесі ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен әзірленген ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің аумақтары арқылы өтетін негізгі көлік артерияларын ұштастыру тұжырымдамасын бекітеді деп жоспарланып отыр, – деді ҚР Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ерлан Жетібаев апталық брифингте.
Отырыс қорытындылары интеграциялық процестерді тереңдетуге және Достастық мемлекеттері арасындағы практикалық өзара іс-қимылды нығайтуға ықпал етеді деп күтіліп отыр.
Айта кетейік, тамыз айында Астанада ТМД волонтерлерінің алғашқы форумы өтеді.