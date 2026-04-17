    13:02, 17 Сәуір 2026 | GMT +5

    Анталия форумы: Тоқаев панельдік сессияға қатысу үшін NEST конгресс орталығына барды

    АНТАЛИЯ. KAZINFORM — Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Анталия дипломатиялық форумының панельдік сессиясына қатысу үшін NEST конгресс орталығына барды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі. 

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    «Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties» тақырыбына арналған көшбасшылар пікірталасына Солтүстік Македония Президенті Гордана Силяновска-Давкова және Грузия Премьер-министрі Ираклий Кобахидзе қатысады.

    Модераторы — Түркия Ұлы Ұлттық жиналысының мүшесі, бұрынғы сыртқы істер министрі Мевлют Чавушоғлу.

    Осыған дейін Kazinform агенттігінің аналитикалық шолушысы Анталиядағы басқосудың басты мақсатын саралап көрді.

     

    Айнұр Тумакбаева
