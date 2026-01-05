KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:08, 05 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Тоқаев бір палаталы Парламент төрағасы лауазымын өзіне дайындап жатыр деген сыбысқа жауап берді

    АСТАНА. KAZINFORM – «Turkistan» газетіне сұхбат берген Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бір палаталы Парламент төрағасы лауазымын өзіне дайындап жатыр деген сыбысқа жауабын айтты.

    Жаңа Парламентте депутаттар саны өзгеруі мүмкін — Сенат төрағасы
    Фото: Сенат

    – Бұл – бос әңгіме. Мұндай пікір менің саяси қағидаттарыма қайшы келеді. Мен Қазақстанның президенттік басқару үлгісіндегі мемлекет екенін бірнеше рет айттым. Осыдан 8 жыл бұрын, яғни Ақордаға келгенге дейін «Күшті Президент – Ықпалды Парламент – Есеп беретін Үкімет» тұжырымдамасын жарияладым. Жеке бастың қамын күйттеп, мемлекеттік жүйені тұтастай өзгерте салу барып тұрған жауапсыздық, тіпті, адамгершілікке жатпайтын әрекет болар еді, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

    Мемлекет басшысы еліміз үшін аса маңызды реформаның бәрі жалпыхалықтық референдумға шығарылатынын айтты.

    - Бұл жерде ешқандай астыртын ойлар жоқ. Менің ұстанымым баршаға белгілі, саяси реформалар жалғаса береді. Ұзақ мерзімге арналған жоспардың бір бөлігі әдеттегідей жақын арада жарияланады, - деді Президент.

    Айта кетейік, бүгін Turkistan» газетінде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың аталған басылымның бас редакторы, белгілі ақын, публицист Бауыржан Бабажанұлына берген кең көлемді сұхбаты жарияланды.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың сұхбаты Парламент
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар