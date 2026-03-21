Тоқаев: Ешқандай кедергі мен қиындыққа қарамай, елімізді өркениет жолына шығаруымыз керек
ТҮРКІСТАН. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Қазақстанның тарихи тағдыры мен келешек міндеттері туралы айтты. Сондай-ақ Президент Қазақстанның жаңа Конституциясы – елдің өркениет жолындағы бастауы екенін ерекше атап өтті.
– Түбегейлі жаңғырған Ата заңымыздың преамбуласында айтылғандай, біз Халық Конституциясын келешек ұрпақ алдындағы жауапкершілігімізді терең сезіне отырып қабылдадық. Бірақ бұл – үлкен жолдың басы ғана.
Біз ешқандай кедергі мен қиындыққа қарамай, елімізді өркениет жолына шығаруымыз керек. Халқымыздың тарихи тағдыры – өзіміздің қолымызда.
Қазақстаннан басқа Отанымыз жоқ. Шындықты айтсақ, Қазақстанның дамуы мен өрлеуі бізден басқа ешкімге керек жоқ. Сондықтан қазіргі ұрпақ Отанымыздың баянды болашағы үшін барлық жағдайды жасауы керек.
Қазақ халқының өткен тарихын қасіретке толы күрделі тарих деп күмәнсіз айтуға болады, оның бәрін жақсы білесіздер. Бірақ қазіргі заманда бұл тақырыпты қайта-қайта айтып, қара бұлтты төндірудің, мұңға батудың қажеті жоқ.
Халқымыз тек қана алға қарай зор үмітпен қарап, ілгерілеу заманына сай өз болмысын өзгертіп, бейімдеп өмір сүруі керек. Мұңды халық ешқашан бақытты, табысты болмайды. Бұл да – өмір заңы және ақиқат.
Жастардың болмысын жоғары технологияларға, техникаға бұру керек. Себебі қазіргі замандағы мемлекет дамуының кілті – техника мен озық технологияда, соның ішінде ең алдымен жасанды интеллектіде. Бәріміз бір ұлт болып, бір ел болып осы ұлы тарихи жорықта міндетті түрде жеңіске жетуіміз қажет. Бұл – біздің ең басты міндетіміз, миссиямыз, - деді Президент.
Бұдан бұрын Мемлекет басшысы ел қолдауына ие болған нағыз Халық Конституциясы тұғырына қонғанын алға тартты.