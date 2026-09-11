Тоқаев қазанда Қазақстан халқына Жолдауын жариялайды
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындары жеңімпаздарын марапаттау рәсімінде қазан айында Қазақстан халқына Жолдау жасап, алдағы жоспарларды айқындайтынын айтты.
- Қазір еліміз тарихи өрлеу дәуіріне қадам басты. Біз біртұтас ел болып, аса ауқымды реформаларды табысты жүзеге асырдық. Барша жұртымызға, әсіресе, өскелең ұрпаққа бағдар беретін Конституциямызды қабылдадық. Әділетті, күшті, озық, таза Қазақстанның берік негізін қаладық. Мұны ұлт тарихындағы нағыз бетбұрысты оқиға деп бағалауға болады. Конституция – халқымыздың темірқазығы, ел ішіндегі түбегейлі өзгерістерге тың серпін берген қастерлі құжат, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Президент таяуда ғана Құрылтай сайлауы өткенін, жоғары заң шығарушы органға кәсіби, іскер, жаңашыл азаматтар кіргенін, олардың ішінде жастар да аз емес екенін атап өтті.
- Вице-Президент тағайындалды. Жаңартылған Үкімет жұмысына кірісті. Қауіпсіздік кеңесінің аппараты жасақталды. Көп ұзамай Қазақстан халқы кеңесінің құрамы бекітіледі. Құрылтайдың келісімімен Конституциялық сот судьялары, Орталық сайлау комиссиясы мен Жоғары аудиторлық палатаның мүшелері тағайындалады. Осылайша еліміздің негізгі мемлекеттік институттары толық жаңғыртылады. Бұл да ауқымды реформаларымыздың өте маңызды бөлігі. Ал қазан айында мен Конституцияның 46-бабына сәйкес Қазақстан халқына Жолдау жасап, алдағы жоспарымызды айқындаймын, - деді Мемлекет басшысы.
Айта кетейік, Қазақстан құрамасы 31 тамыз бен 6 қыркүйек аралығында Қырғызстанда өткен VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында 74 медаль жеңіп алды.