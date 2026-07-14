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    Тоқаев Қырғызстандағы жаңа елшіге екіжақты ынтымақтастықты дамыту жөнінде тапсырма берді

    АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Қазақстанның Қырғыз Республикасындағы жаңадан тағайындалған елшісі Әбілқайыр Сқақовты қабылдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Мемлекет басшысы Қазақстанның Қырғыз Республикасындағы жаңадан тағайындалған елшісі Әбілқайыр Сқақовты қабылдады
    Фото: Ақорда

    Әңгімелесу барысында Президент бауырлас Қырғызстанмен достықты, тату көршілікті, стратегиялық серіктестік пен одақтастықты одан әрі нығайтудың маңызын атап өтті.

    Қасым-Жомарт Тоқаев Әбілқайыр Сқақовқа екі ел арасында көлік-транзит, энергетика, су, ауыл шаруашылығы және цифрландыру салаларындағы сан қырлы ынтымақтастықты дамыту бойынша бірқатар тапсырма берді.

    Сонымен қатар мәдени-гуманитарлық байланысты жандандыруға баса назар аударылды. 

    Айта кетелік Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Халық Кеңесі төрағасының орынбасары — Хатшылық басшысы Қанатбек Жайсанбаевты қабылдаған еді

    Қасым-Жомарт Тоқаев Елші Ақорда
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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