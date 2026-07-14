Тоқаев Қырғызстандағы жаңа елшіге екіжақты ынтымақтастықты дамыту жөнінде тапсырма берді
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Қазақстанның Қырғыз Республикасындағы жаңадан тағайындалған елшісі Әбілқайыр Сқақовты қабылдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Әңгімелесу барысында Президент бауырлас Қырғызстанмен достықты, тату көршілікті, стратегиялық серіктестік пен одақтастықты одан әрі нығайтудың маңызын атап өтті.
Қасым-Жомарт Тоқаев Әбілқайыр Сқақовқа екі ел арасында көлік-транзит, энергетика, су, ауыл шаруашылығы және цифрландыру салаларындағы сан қырлы ынтымақтастықты дамыту бойынша бірқатар тапсырма берді.
Сонымен қатар мәдени-гуманитарлық байланысты жандандыруға баса назар аударылды.
Айта кетелік Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Халық Кеңесі төрағасының орынбасары — Хатшылық басшысы Қанатбек Жайсанбаевты қабылдаған еді.