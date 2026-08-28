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    Тоқаев Вице-президент кандидатурасына қатысты мәлімдеме жасады

    АСТАНА. KAZINFORM — Бірінші шақырылымдағы Құрылтайдың бірінші сессиясын ашқан Қасым-Жомарт Тоқаев Вице-президенттің және Премьер-министрдің кандидатуралары бойынша ұсынысты қашан енгізетінін айтты.

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    Фото: Ақорда

    — Ата заңға сәйкес Үкімет жаңадан сайланған Құрылтай алдында өз өкілеттігін тоқтатады. Сондықтан Құрылтайдың құрылымы жасақталған соң мен өздеріңізге Вице-президенттің және Премьер-министрдің кандидатуралары бойынша ұсыныс енгіземін. Содан кейін сіздермен ақылдасып, Үкімет мүшелерін тағайындаймын. Сонымен қатар жаңа лауазымды — Қауіпсіздік Кеңесі төрағасының орынбасарын тағайындаймын, — деді ол.

    Сонымен қатар, Президент Құрылтай мен Үкімет құрамы толық айқындалған соң жыл сайынғы Қазақстан халқына Жолдауын жариялайтынын айтты.

    — Жолдауда көтерілген барлық бастаманы атқарушы және заң шығарушы билік өкілдері бірлесіп, уақтылы әрі сапалы жүзеге асыруға тиіс. Лауазымды тұлғалардың бәрі, әсіресе, қызметіне енді кірісетін азаматтар алдымызда тұрған ортақ мақсат-міндеттерді білуі керек, — деді Мемлекет басшысы.

    Айта кетейік, бұған дейін әлемдік саясатта ықпалы зор мемлекеттер біздің пікірімізге құлақ асатыны жөніндегі Президент мәлімдемесін жариялағанбыз.

    Вице-президент Қасым-Жомарт Тоқаев
    Алпамыс Файзолла
    Алпамыс Файзолла
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