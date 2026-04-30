Тоқаев Ясутоши Нишимураны І дәрежелі «Достық» орденімен марапаттады
АСТАНА. KAZINFORM – Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы мен Жапония арасындағы ынтымақтастықты үшін Ясутоши Нишимураны І дәрежелі «Достық» орденімен марапаттады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы мен Жапония арасындағы ынтымақтастықты, сондай-ақ парламентаралық байланыстарды нығайтуға және дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін Ясутоши Нишимураны І дәрежелі «Достық» орденімен марапаттады.
Айта кетелік Президент Жапония Парламентінің Қазақстанмен достық лигасының төрағасын қабылдаған еді.