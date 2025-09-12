Токиода толассыз жауған жаңбыр көлік қатынасын үзді
АСТАНА. KAZINFORM — Алдын ала мәлімет бойынша, бейсенбі күні Жапония астанасы Токиода жауған нөсер жаңбыр бір адамның өмірін қиды, деп хабарлайды Kyodo News.
Жергілікті полицияның мәліметінше, Ота ауданындағы портта құлаған бірнеше контейнер екі адамды басып қалған. Бір ер адам оқиға орнында көз жұмды, ал оның әріптесі ауруханаға жеткізілді.
Толассыз жауған жаңбыр көлік қатынасын да үзді. JR Tokai компаниясы Токио мен көршілес Канагава префектурасы арасындағы синкансэн қозғалысын уақытша тоқтатқанын, бұл шамамен 100 мың жолаушыға әсер еткенін хабарлады. JR East сонымен қатар астанадағы кейбір пойыздардың кешігуі туралы хабарлады.
Найзағай мен толассыз жауған жаңбыр Токионың Ханэда әуежайында қызмет көрсетуді тоқтатты, онда рейстер кешіктіріліп, тоқтатылды.
— Сэтагая ауданында бейсенбі күні түстен кейін бір сағатта 92,0 мм жаңбыр жауды, ал Ота ауданында 88,5 мм жауып, осы аудандарда рекорд орнатты, — деп хабарлады Жапония метеорологиялық агенттігі.
Kyodo News мәліметінше, метеорологиялық басқарма жұма күні Жапонияның шығысы мен батысында қатты жаңбыр жауатынын ескертіп, тұрғындарды найзағай, торнадо, қатты жел және бұршақ қаупіне байланысты ерекше сақ болуға шақырды.
