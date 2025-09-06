KZ
    18:15, 06 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Төрехан Сабырхан әлем чемпионатындағы алғашқы жекпе-жегінде жеңіске жетті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық боксшы Төрехан Сабырхан Ливерпульде (Ұлыбритания) өтіп жатқан ересектер арасындағы әлем біріншілігін жеңіспен бастады. 

    бокс
    Фото: ҰОК

    70 келіге дейінгі салмақта сынға түскен Төрехан үшін дебюттік кездесу сәтті болды. Отандасымыз алжирлік боксшы Эсуф Яичемен тартысқа толы жекпе-жек өткізді. 

    Үшінші раундта Төрехан екі мәрте қарсыласын есеңгіретіп, төреші есеп ашты. Осылайша қазақстандық боксшы 3:2 есебімен жеңіске жетті.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Англияның Ливерпуль қаласында өтіп жатқан World Boxing ұйымы аясындағы 2025 жылғы әлем чемпионатында төрт қазақстандық боксшы рингке шығатынын хабарлаған едік. 

