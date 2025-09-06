18:15, 06 Қыркүйек 2025 | GMT +5
Төрехан Сабырхан әлем чемпионатындағы алғашқы жекпе-жегінде жеңіске жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық боксшы Төрехан Сабырхан Ливерпульде (Ұлыбритания) өтіп жатқан ересектер арасындағы әлем біріншілігін жеңіспен бастады.
70 келіге дейінгі салмақта сынға түскен Төрехан үшін дебюттік кездесу сәтті болды. Отандасымыз алжирлік боксшы Эсуф Яичемен тартысқа толы жекпе-жек өткізді.
Үшінші раундта Төрехан екі мәрте қарсыласын есеңгіретіп, төреші есеп ашты. Осылайша қазақстандық боксшы 3:2 есебімен жеңіске жетті.
Еске сала кетейік, бұған дейін Англияның Ливерпуль қаласында өтіп жатқан World Boxing ұйымы аясындағы 2025 жылғы әлем чемпионатында төрт қазақстандық боксшы рингке шығатынын хабарлаған едік.