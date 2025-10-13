KZ
    10:51, 13 Қазан 2025 | GMT +5

    Төрт титулды иелену керек: Жәнібек Әлімханұлы спорттағы мақсатын айтты

    АСТАНА. KAZINFORM – WBO/IBF орта салмақтағы әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлы желідегі парақшасына алдағы жекпе-жегі жайында жазба жариялады.

    Жәнібек Әлімханұлы
    Фото: Нұрғали Жұмағазы

    - Нағыз чемпион төрт титулдың бәрін иеленуге ұмтылуы керек! Егер сенде 1-2 ғана белбеу болса, демек салмағыңда басқа да чемпиондар әлі бар деген сөз.

    Чемпион ешқандай титулды өзгеге қалдырмай, барлығын жинауға тырысуы керек! Чемпиондық ұстаным осындай болу шарт деп есептеймін, - деп жазды ол.

    Шетелдік ақпарат көздерінің дерегінше, Kazakh style атанған былғары қолғап шебері 6 желтоқсанда WBA белбеуін жеңіп алу үшін кубалық Эрисланди Ларомен қолғап түйістіреді. 

    Айта кетейік, Қазіргі уақытта Жәнібек АҚШ-та алдағы айқасына дайындығын бастап кетті. Ол жекпе-жектің сәтті өтетініне толық сенімді екенін жеткізді.

