    22:21, 16 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Төрт жылдан соң әлемде 5G-ді қолдану көрсеткіші 80 пайызға жетеді

     АСТАНА. KAZINFORM – 2030 жылы 5G абоненттерінің саны 6,3 млрд-қа жетеді, деп хабарлайды Anadolu Ajansı.

    «5G» технологиясы Түркия экономикасына 100 миллиард доллар көлемінде пайда әкелуі мүмкін — TRT
    Фото:TRT

    2030 жылға қарай 5G мобильді трафиктің 80 пайызына жетеді. Бұл туралы «Vodafone Business Tech Connect Ankara» іс-шарасында сөз сөйлеген Vodafone Türkiye бас директорының орынбасары Озлем Кестиоглу айтты.

    Оның сөзінше, аталған мерзімге қарай әлемде интернетке қосылған IoT құрылғыларының саны 40 миллиардтан асады.

    — 2030 жылға қарай 5G абоненттерінің саны 6,3 миллиардқа жетіп, мобильді байланыс пайдаланушыларының жалпы санының 67 пайызына тең болады, — деп келтіреді оның сөзін басылым.

    Anadolu Ajansı да Кестиоглу 5G технологиясының елеулі экономикалық тиімділігіне арнайы тоқталғанын атап өтеді.

    Оның бағалауынша, 2030 жылға қарай 5G-дің экономикалық әсері АҚШ-та 1,5 трлн долларды, ал Қытайда 1,2 трлн долларды құрайды.

    Ол 5G-ді жай ғана байланысты жақсартатын құрал емес, жоғары жылдамдық пен кең өткізу мүмкіндігі арқылы тұтас салалардың дамуын жеделдететін, экономикалық өсімге серпін беретін катализатор ретінде сипаттады.

    Осыған дейін 5G-дің жұмыс процесімен қатар қызметкерлердің еңбек жағдайын да өзгертетіні туралы жаздық.

     

    Технология Әлем
