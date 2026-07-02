Toyota компаниясы ұшатын көлік шығаруға кіріседі
АСТАНА. KAZINFORM — Toyota Motor Corp. компаниясы Joby Aviation Inc. стартапымен Joby әзірлеген электрлі ұшақтарды шығару үшін бірлескен кәсіпорын құру туралы келісімге қол қойғанын жариялады. Бұл туралы Kyodo агенттігі жазды.
Жапониялық автоөндіруші компанияның мәліметінше, екі компания арасындағы альянс «бастапқыда коммерциялық өндірістің негізін қалауға бағытталған», сондай-ақ мұндай ұшақтарға өсіп келе жатқан сұранысты қанағаттандыру үшін Джобидің өндірістік қуатын кеңейтуге қолдау көрсетеді.
Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Co. бірлескен кәсіпорыны Калифорния штатында тіркеледі. Оның 51 пайызы Toyota Motor Corporation компаниясына, ал қалған үлесі америкалық стартапқа тиесілі болады.
Toyota бұған дейін де Joby Aviation компаниясының инвесторы болған. Калифорниялық компания тік ұшып-қонып, тік қона алатын электрлі ұшу аппараттары (eVTOL) негізінде әуе таксилерін әзірлеумен айналысады.
Айта кетейік, Қазақстандағы кейбір Toyota RAV4 автокөліктері кері қайтарылады.