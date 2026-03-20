Тозығы жеткен: Атырауда психикалық денсаулық орталығының құрылысы неге кешеуілдеп тұр
АТЫРАУ. KAZINFORM — Атырауда салынғанына 87 жыл болған ғимаратта жұмыс істеп жатқан Атыраудағы психикалық денсаулық орталыққа жаңа нысан салу мәселесі бірнеше жылдан бері шешілмей келеді.
Заманауи талаптарға сай келетін жаңа ғимараттың қажеттілігі туралы ұсыныстар 2008 жылдан бері көтеріліп келеді. Тозығы жеткен ғимарат күрделі жөндеуге де келмейді. Жыл сайынғы ағымдағы жөндеу ғана жасалып отыр.
Диспансерде дәрігерлік кабинеттер, емшара бөлмелері, асхана және күндізгі стационар қызметі бар. Сонымен қатар, балаларға арналған оңалту бөлімі қарастырылған.
Бүгінге дейін демеушілердің көмегімен 180 орындық орталықтың жобасы жасалып, жер телімі де бөлінген. Алайда түрлі себептерге байланысты жоба іске аспай қалған. Соның ішінде экологиялық талаптарға сәйкес келмеуі, атап айтқанда нысанның өзен жағалауынан қашықтығы талапқа сай болмауы құрылысқа кедергі келтірген.
4 жыл бұрын орталыққа жаңа ғимарат салу үшін жер алғашында Талқайраң ықшам ауданынан бөлінген еді. Дегенмен бүгінгі жер учаскесі Алмалы ауылынан берілген. Шенеуніктер бұл жобаны іске асыруға мүмкіндік беретін жобалық-сметалық құжаттың созылып кеткенін растайды. Атырау облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Қайсар Абдалиевтің айтуынша, жобалық-сметалық құжаттама бірнеше рет түзетіліп, қайта қаралған.
— Құрылыс басқармасының ақпаратына сәйкес жобалау жұмысы аяқталды. Жазға дейін құжатты мемлекеттік сараптамадан өткізу жоспарланып отыр. Жоба оң қорытынды алғаннан кейін жергілікті бюджеттен ғимаратты салуға қаржы сұралады. Өзіміздің жоспарға сәйкес, жылдың соңына дейін бұл мекеменің құрылысын бастауымыз керек, — деді облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Қайсар Абдалиев.
Жаңа кешенде психикалық және наркологиялық бағыттағы блоктар қарастырылады. Сонымен қатар, амбулаторлық және күндізгі стационар қызметін кеңейту көзделген. Өңірдің бас дәрігерінің дерегіне сүйенсек, бүгінде психикалық диспансерде 6 мыңнан астам пациент есепте тұр. Олардың қатарында стационарлық, мәжбүрлі және амбулаторлық ем қабылдайтын науқастар бар.
Бұған дейін Атырау қаласындағы салтанат сарайын реконструкциялау жұмысы 2 жылға жуық уақыттан бері тоқтап тұрғанын жазған едік.