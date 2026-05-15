    TRACECA-ның келесі отырысы қашан өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM – TRACECA Үкіметаралық комиссиясының 18-ші отырысында Қырғызстан Республикасының көлік және коммуникациялар министрінің орынбасары Алмаз Тургунбаев келесі жиынды өткізу мерзіміне қатысты ұсыныс білдірді.

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    – 19-отырысты 2027 жылдың қыркүйек-қазан айларында өткізу ұсынылады. Нақты орны мен уақыты кейін барлық тараппен келісіледі, - деді ол.

    TRACECA отырысында Қырғызстан тарапы ұйым аясындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайту қажеттігін де атап өтті.

    Сонымен қатар ол атқарылған жұмыстар үшін алғыс білдіріп, жаңа Бас хатшыға табыс тіледі.

    – Жаңа Бас хатшымен алдағы уақытта да өзара тиімді, ең бастысы нәтижелі ынтымақтастық болады деген сенім білдіремін. Барлығымыз бұл жұмысты дәліздің игілігі үшін бірге атқаруымыз қажет, - деді Алмаз Тургунбаев.

    Сондай-ақ ол Иран тарапының төрағалық кезеңін жоғары бағалап, Қазақстанның келесі кезеңдегі жұмысына сәттілік тіледі.

    – Иран тарапына табысты төрағалығы үшін алғыс білдіреміз және Қазақстанның жаңа кезеңдегі жұмысына сәттілік тілейміз, - деді ол.

    Айта кетейік, TRACECA Үкіметаралық комиссиясының 18-ші отырысында ұйымның жаңа Бас хатшысы ретінде Өзбекстан көлік министрінің орынбасары Жасурбек Чориев таныстырылды.

