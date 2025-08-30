Трамп $5 млрд көлеміндегі шетелдік көмек пен бейбітшілік шығындарын қысқартты
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп Конгресс бөлген шамамен 5 млрд доллар көлеміндегі шетелдік көмек пен бейбітшілікті қолдау операцияларына арналған қаржыны тоқтатуды көздеп отыр, деп хабарлайды The New York Post.
Ақ үй басшысы бұл шешімді pocket rescission деп аталатын сирек қолданылатын механизм арқылы жүзеге асырмақ. Бұл – қаржы жылының соңына қарай (30 қыркүйекке дейін) Конгреске енгізілетін өтініш, ол заң шығарушы органның мақұлдауына қарамастан күшіне енеді. Мұндай тәжірибе АҚШ-та соңғы рет 1977 жылы қолданылған.
Трамп Конгреске қаражатты жою туралы ресми хабарлама жолдады. Бұған дейін бұл қаржы сот дауына байланысты уақытша тоқтатылған болатын. Атап айтқанда, 3,2 млрд доллар АҚШ халықаралық даму агенттігі (USAID) арқылы бөлінген көмекке, 322 млн доллар – демократия қорына, 521 млн доллар – халықаралық ұйымдарға, 393 млн доллар – бейбітшілікті қолдау іс-шараларына, тағы 445 млн доллар – қосымша бейбітшілік бюджетіне бағытталған еді.
Әкімшілік тарапынан «шығындардың орынсыздығы» деп танылған бірнеше тармақ та аталды. Мәселен, Гондураста климаттың өзгеруіне бейімделуге бөлінген 24,6 млн доллар, Оңтүстік Африкадағы Democracy Works Foundation-ға бөлінген 2,7 млн доллар және Батыс Балқанда ЛГБТ қауымдастығына демократияны ілгерілетуге арналған 3,9 млн доллар қаржыны қысқарту ұсынылды.
Осы шешімнің заңдылығына қатысты пікірталастар да туындап отыр. АҚШ-тың Үкіметтік есеп беру басқармасы (GAO) бұл тәжірибені заңсыз деп есептейді. Алайда Ақ үйдің басқару және бюджет жөніндегі кеңсесі «pocket rescission» қолданылуын заңды деп қорғауда.
Еске сала кетсек, бұған дейін АҚШ Сенаты Трамптың салықты азайту туралы заң жобасын мақұлдады.