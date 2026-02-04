Трамп Ақ үйде Колумбия президентімен кездесті
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп Ақ үйде Колумбия президенті Густаво Петромен жабық форматта жеке кездесу өткізді. Бұл екі ел арасындағы шиеленістің бәсеңдеуі мүмкін екенін аңғартады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Колумбия президентінің әкімшілігі Петро мен Трамптың бірге түскен фотосуреттерін жариялап, шамамен екі сағатқа созылған кездесудің аяқталғанын растады. Ақ үй де кездесуге қатысты фотосуретті ешқандай түсініктемесіз орналастырды.
Кездесу жабық форматта өтті, мемлекет басшылары тарапынан ресми мәлімдеме жасалған жоқ. Жарияланған фотосуреттерге қарағанда, келіссөздерге АҚШ вице-президенті Джей Ди Вэнс, мемлекеттік хатшы Марко Рубио, сондай-ақ Огайо штатынан сайланған, Колумбияда туған республикашыл сенатор Берни Морено қатысқан.
Колумбия тарапынан келіссөздерге сыртқы істер министрі Роза Вильявисенсио, Колумбияның Вашингтондағы елшісі Даниэль Гарсиа-Пенья және қорғаныс министрі Педро Санчес қатысқан.
«Алдын ала мәліметтерге сәйкес, тараптар Венесуэлаға қатысты мәселелерді, мұнай мен энергетика саласын, есірткі транзитін, сондай-ақ Колумбияда өтетін алдағы президент сайлауын талқылауы мүмкін», – деп хабарлайды NBC News.
Бұған дейін Дональд Трамп Густаво Петромен «жақсы» кездесу өтеді деп үміттенетінін айтқан еді.
«Біз есірткі мәселесін талқылаймыз, себебі оның елінен өте көп мөлшерде есірткі келеді», – деп мәлімдеген болатын Дональд Трамп.
Сарапшылардың пікірінше, егер кездесу оң нәтиже берсе, бұл ондаған жыл бойы одақтас болып келген екі ел басшыларының ұстанымындағы күрт бетбұрысты білдіруі мүмкін.
Айта кетейік, бұған дейін АҚШ Колумбия президенті мен оның отбасы мүшелеріне қарсы санкциялар енгізгені хабарланған болатын.