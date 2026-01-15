Трамп: АҚШ Гренландияны өз бақылауына алуға әлі де ниетті
АСТАНА. KAZINFORM — Данияның қарсылығына қарамастан, Америка Құрама Штаттары Гренландияны өз иелігіне алуға әлі де ниетті. Бұл туралы АҚШ президенті Дональд Трамп мәлімдеді.
«Өздеріңіз білетіндей, біздің Даниямен қарым-қатынасымыз өте жақсы. Уақытында көре жатармыз. Бірақ білесіздер, біз «Алтын күмбез» деп аталатын зымыранға қарсы қорғаныс жүйесін құрып жатырмыз. Біз біраз жұмыс атқарып жатырмыз және бұл бізге шынымен де қажет», деді ол Ақ үйде журналистермен болған әңгіме барысында.
Сондай-ақ ол алып аралға АҚШ бармаса, бәрібір өзге елдердің аяқ басатынын айтты.
«Егер біз ол жерге бармасақ, онда ол жерде Ресей мен Қытай болады», деп мәлімдеді америкалық көшбасшы Гренландия туралы әңгімесінде. «Дания бұған қатысты ештеңе істей алмайды, ал біз бәрін жасай аламыз».
Ол бұл мәселені НАТО-ның бас хатшысы Марк Рюттемен талқылап қойғанын да қоса кетті.
«Бұл ұлттық қауіпсіздік үшін, соның ішінде Еуропаның қауіпсіздігі үшін де қажет», деп ойын түйіндеді Трамп.
Айта кетейік, АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубио заң шығарушыларға президент Дональд Трамптың Гренландияны басып алуды емес, сатып алуды жоспарлап отырғанын хабарлады.