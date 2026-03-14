Трамп АҚШ ирандық Харг мұнай торабындағы әскери нысандарды атқылағанын мәлімдеді
АСТАНА. KAZINFORM – Дональд Трамп жұма күні АҚШ Иранның негізгі мұнай тораптарының бірі — Харг аралында орналасқан әскери нысандарға соққы жасағанын мәлімдеді. Сонымен қатар ол егер Иран Ормуз бұғазы арқылы өтетін теңіз қатынасына кедергі келтіруді жалғастырса, Иранның мұнай инфрақұрылымына соққы жасалуы мүмкін екенін ескертті, деп хабарлайды Reuters агенттігі.
Аталған арал Иран мұнайының шамамен 90 пайызы экспортталатын негізгі терминал саналады. Әлеуметтік желідегі жазбасында Трамп америкалық әскерилер Харг аралында орналасқан барлық әскери нысандарды толық жойғанын, бірақ мұнай инфрақұрылымына тиіспегенін айтты.
— Алайда Иран немесе басқа біреу Ормуз бұғазы арқылы кемелердің еркін әрі қауіпсіз өтуіне кедергі келтіретін қандай да бір әрекет жасаса, мен бұл шешімді бірден қайта қараймын, — деп жазды Трамп.
Ол мұндай ескерту қазірдің өзінде мұнай жеткізіліміндегі ең ірі іркілістердің бірін бастан кешіріп жатқан әлемдік нарықтағы жағдайды одан әрі күрделендіруі мүмкін екенін айтты. Мұндай бағалауды бұған дейін International Energy Agency жасаған болатын.
АҚШ президенті Иранның америкалық соққылардан қорғана алмайтынын да мәлімдеді.
— Иран әскері мен осы террористік режимге қатысы барлардың барлығы қаруын тастап, елден қалған азғантай нәрсені сақтап қалуды ойлағаны жөн болар еді, — деді Трамп.
Трамптың Иранмен соғыстың ықтимал ұзақтығына қатысты мәлімдемелері өзгеріп отырғандықтан, мұнай бағасы да күрт құбылып жатыр. Бұл жағдай Иранды Ормуз бұғазы арқылы өтетін кемелерге шабуыл жасауға итермеледі. Аталған бұғаз арқылы әлемдік мұнайдың шамамен бестен бірі тасымалданады.
Бұған дейін Трамп соғыс бірнеше апта ғана жалғасуы мүмкін екенін айтқан еді. Алайда жұма күні ол қақтығыстың қашан аяқталатынын нақты айтудан бас тартты.
— Мен сіздерге оны айта алмаймын, — деді Трамп журналистерге. — Менің өз ойым бар, бірақ оның қандай пайдасы бар? Соғыс қажет болғанша жалғасады.
Харг аралы Иран жағалауынан шамамен 26 шақырым жерде, ал Ормуз бұғазынан 483 шақырым солтүстік-батыста орналасқан.
Иран мұнай экспортын жалғастырып жатқанымен, Парсы шығанағындағы басқа мұнай өндіруші елдер Иран тарапынан шабуыл жасалуы мүмкін деген қауіпке байланысты жеткізілімдерін уақытша тоқтатты.
Айта кетейік, БҰҰ Ормуз бұғазы арқылы гуманитарлық жүктерді қауіпсіз өткізуге шақырды.
Ал НАТО Трампты Ресейге қарсы санкцияны әлсірету шешімін қайта қарауға шақырды.