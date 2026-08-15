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    Трамп: АҚШ Ормуз бұғазын өз аумағы деп жариялауы мүмкін

    АСТАНА.KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп жақын арада Ормуз бұғазын Америка Құрама Штаттарының аумағы деп жариялау ниеті бар екенін мәлімдеді.

    Трамп: АҚШ Ормуз бұғазын өз аумағы деп жариялауы мүмкін
    Фото: Report

    Report мәліметінше, Ормуз бұғазы туралы бұл мәлімдемені америкалық көшбасшы Нью-Йорк штатындағы сөзінде айтқан.

    — Қазір Иран ауыр жеңіліске ұшырап жатыр. Иранды түпкілікті жеңген кезде көп ұзамай Ормуз бұғазын АҚШ аумағы деп жариялаймын, — деді Трамп.

    Айта кетейік, Исламабад Ормуз бұғазы төңірегінде жалғасып жатқан келіспеушіліктерге байланысты АҚШ пен Иран арасындағы қақтығысты шешу үшін күш салып жатыр.

    Бұған дейін Пентагон 2025 жылғы АҚШ-тың әскери операциялары кезінде 150-ден астам бейбіт тұрғын қаза тауып, 240-тан астам адам жараланғанын ресми түрде мойындады.

    Еске салайық, бұған дейін Трамптың Түркиядағы НАТО саммитінен кейін ұшағын ауыстырғаны туралы жаздық.

    АҚШ Әлем жаңалықтары Дональд Трамп мәлімдеме Иран
    Динара Маханова
    Динара Маханова
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